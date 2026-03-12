كتب - السيد علاء وعلاء شبل ويونس درويش وخميس البرعى ومحمد عبد الناصر ومحمد صابر:



- الزراعة: الأسعار مرشحة للانخفاض خلال شهر.. نقيب الفلاحين بالغربية: الارتفاع سببه قلة المعروض وتعدد الحلقات الوسيطة.. وزارة التموين: تكثيف الحملات الرقابية لمنع التلاعب بالأسعار



شهدت الأسواق خلال الأسبوع الجارى ارتفاعا غير مسبوق فى أسعار الطماطم، إذ ارتفع سعر الكيلو من 14 جنيها إلى 40 جنيهًا خلال أقل من أسبوع، بالتزامن مع موجة ارتفاع أسعار الخضراوات الأخرى.

ففى القاهرة رصدت «الشروق» آراء المواطنين حول أسعار الطماطم، وقال محمد شفيق، مواطن بحى عين شمس، إن الأسعار اختلفت بين ليلة وضحاها والباعة بالأسواق يبررون ذلك بارتفاع أسعار الوقود فى الفترة الأخيرة.

وأشارت نسرين صابر، مواطنة بحى المرج، إلى تباين أسعار السلع الغذائية بين التجار فى الأسواق ومحال الخضراوات والفاكهة، مردفة: «أسعار الخضراوات والفاكهة زادت الضعف ولا توجد رقابة قوية على الأسواق والمحال رغم تلاعب التجار فى الأسعار».

ولم يختلف الحال كثيرًا فى الإسكندرية، إذ رصدت «الشروق» فى جولة ميدانية داخل سوق المنشية ارتفاع الطماطم إلى نحو 40 جنيها للكيلو لذات الجودة الأفضل، حيث أكد عدد من التجار أن الزيادة ترجع إلى انخفاض المعروض من الطماطم فى الأسواق خلال هذه الفترة.

وقالت ليلى حسن، موظفة، إحدى المترددات على سوق المنشية، إن سعر كيلو الطماطم قفز بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، حيث وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيهًا وهو رقم كبير بالنسبة لسلعة أساسية، وارتفاع سعرها بهذا الشكل يزيد العبء على ميزانية الأسرة، خاصة مع ارتفاع أسعار سلع وخضراوات أخرى، حيث أصبحت معظم الأسعار فى زيادة مستمرة.

وقال سيد مصيلحى، أحد تجار الخضراوات بسوق المنشية، إن سعر الطماطم اليوم يتراوح بين 35 و40 جنيهًا للكيلو، ومنذ أسبوع والأسعار فى ارتفاع مستمر لأسباب متعددة، موضحًا أن السبب الأول هو زيادة الطلب بشكل كبير، خاصة فى شهر رمضان، حيث يتم شراء الطماطم يوميًا، والمعروض قليل خلال هذه الفترة، خصوصًا فى شهرى مارس وإبريل، وهما فترة فاصل الزراعة، مما يجعل الطماطم أكثر ندرة.

وأشار مصيلحى إلى أن الطماطم فى المواسم، مثل شم النسيم والأعياد، يشهد سعرها ارتفاعًا مفاجئًا، وكما يصفها التجار بأنها «مجنونة»، فقد يتغير السعر فى لحظة واحدة، مضيفًا أن ارتفاع أسعار الوقود كان له أثر مباشر على تكاليف النقل، ما انعكس على الأسعار داخل الأسواق.

والأمر ذاته كان فى محافظة الغربية، إذ شهدت الأسواق ارتفاعًا جنونيًا للطماطم مما دفع بعض صغار الباعة إلى تغيير نوع الخضراوات والبعض الآخر أغلق بصفة مؤقتة.

وأرجع مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أسباب ارتفاع أسعار محصول الطماطم؛ إلى انخفاض المعروض منها نتيجة عزوف بعض الفلاحين عن الزراعة خلال تلك العروة بعدما تعرضوا لخسائر كبيرة من العروة الماضية، ما أدى لنقص فى المعروض بنسبة حوالى 30%، مقابل زيادة فى الطلب خلال تلك الآونة.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الأسعار مرشحة للانخفاض أيضا بشكل كبير خلال أقل من شهر، وذلك مع خروج بشائر العروة الصيفية المبكرة والتى ستحدث فائض بالسوق المصرية من الطماطم، كما ستشهد عدة خضراوات موجة انخفاض فى الأسعار.

واتفق مع أنور عبد الحميد، نقيب الفلاحين بالغربية، مع المصدر، مشيرًا إلى ارتفاع تكاليف الزراعة، بالإضافة إلى تعدد الحلقات الوسيطة التى تساهم فى ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

وأوضح عبد الحميد أن مصر تزرع نحو نصف مليون فدان طماطم طوال العام فى ثلاث عروات أساسية هى العروات الصيفية والشتوية والنيلية، ويصل إجمالى الإنتاج إلى 7.5 مليون طن كل عام.

وتطرق محمد مصلح، رئيس الغرفة التجارية بالغربية، إلى أن محصول الطماطم من المحاصيل غير قابلة للتخزين وسريعة التلف، كما أن منتجات الطماطم التى تُعرض فى أوقات ارتفاع الأسعار تكون من إنتاج الصوب الزراعية وتكلفة إنتاجها مضاعفة وأكبر من تكاليف الزراعة العادية، موضحًا أن الإنتاج المتوفر حاليًا هو الذى تم زرعه فى شهر يونيو الماضى.

وشهدت أسواق محافظة البحيرة ارتفاعًا فى أسعار الطماطم، لتصل إلى 40 جنيهًا للكيلو، وانتشرت حالة الركود فى عمليات البيع والشراء.

وأضاف محمد العوامى، مزارع من مدينة النوبارية، أن ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة يؤثر على محصول الطماطم، وبالتالى يقلل من المطروح بالأسواق فيزيد السعر، كما أن أغلب الطماطم تأتى إلى المدن من الظهير الصحراوى، وأن الارتفاع يكون بسبب عمليات النقل، مرجحًا ارتفاع سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا قبل أيام العيد.

وفى كفر الشيخ، وصل سعر الكيلو فى بعض الأسواق إلى نحو 30 جنيهًا بعد أن كان يتراوح بين 15 و20 جنيهًا الأسبوع الماضى، الأمر الذى أثار حالة من الاستياء بين المواطنين خاصة مع زيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان.

وفى أسيوط شهدت أسواق الخضراوات ارتفاعًا ملحوظًا فى سعر كيلو الطماطم بجانب عدد من أصناف الخضراوات.

وقال خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إن الأجهزة التموينية تتابع بشكل يومى حركة الأسواق وأسعار السلع، مؤكدًا تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال بيع الخضراوات للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع أى محاولات للتلاعب أو استغلال المواطنين.

وأضاف أن مديرية التموين تواصل تنفيذ حملات مكثفة على الأسواق لضبط المخالفات التموينية والتأكد من إعلان الأسعار بشكل واضح للمواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات يتم رصدها.