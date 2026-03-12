 إثيوبيا.. الانهيارات الأرضي تودي بحياة 50 شخصا - بوابة الشروق
الخميس 12 مارس 2026
إثيوبيا.. الانهيارات الأرضي تودي بحياة 50 شخصا

أديس أبابا - أسوشيتد برس
نشر في: الخميس 12 مارس 2026 - 1:34 م | آخر تحديث: الخميس 12 مارس 2026 - 1:34 م

أعلن مسئول محلي في إثيوبيا، اليوم الخميس، مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا وفقدان 125 آخرين؛ إثر انهيارات أرضية مدمرة ضربت ثلاث مقاطعات في جنوب البلاد، بعد أسبوع من هطول أمطار غزيرة.

ووقعت الانهيارات الأرضية في منطقة جامو زون، وتسببت في وقوع أضرار بمقاطعات جاتشو بابا، وكامبا، وبونكي، بحسب ما قاله مسؤول مواجهة الكوارث في منطقة جامو، مسفين مانوكا.

وأضاف مانوكا، أنه تم انتشال شخص واحد على قيد الحياة من تحت الطمي خلال عملية الإنقاذ.

وعلى صعيد متصل، قال أبيبي أجينا، رئيس قسم الاتصالات في مقاطعة جاتشو بابا، إنه جرى العثور على معظم القتلى، وقد طمرهم الطمي.

ولم يتضح بعد عدد المتضررين.

