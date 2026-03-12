إندونيسيا تعلن جاهزية ضباط الجيش للانضمام إلى قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة

قال وزير الدفاع الإندونيسي، إن جيش بلاده يضم ضباطا رفيعي المستوى مؤهلين لشغل منصب نائب قائد قوة تحقيق الاستقرار الدولية المقترحة، وهو ما يسلط الضوء على الدور المحتمل لإندونيسيا في جهود السلام العالمية.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم الخميس، عن وزير الدفاع، سجافري شمس الدين، قوله إن القوات المسلحة الإندونيسية، تضم ضباطا رفيعي المستوى من ذوي الكفاءات العالية، ممن يمكن إظهار إنجازاتهم على الساحة الدولية من خلال مثل هذه التعيينات.

وأضاف وزير الدفاع الإندونيسي، للصحفيين في مقر وزارة الدفاع بوسط العاصمة جاكرتا، اليوم الخميس: "لقد تحقق طموح ضباطنا، وسيتم إظهار ذلك دوليا".

وأوضح أن المشاركة ضمن هذه القوة ستمنح الجيش الإندونيسي فرصة أوسع للمساهمة في جهود السلام العالمية، ولا سيما في ظل الصراع القائم في غزة.

ومع ذلك، قال سجافري، إنه لم يتم بعد توضيح أي ضابط من الجيش الإندونيسي سيتم تعيينه في منصب نائب القائد ضمن قوة تحقيق الاستقرار الدولية.