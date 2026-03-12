كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام طفل وبرفقته آخر بقيادة دراجة آلية «بيتش باجي» دون ترخيص، والسير بها برعونة، ما أدى إلى الاصطدام بدراجة نارية أخرى في محافظة المنوفية.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجة الآلية «بيتش باجي» الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها غير مرخصة، كما تم ضبط قائدها، وتبين أنه طالب يبلغ من العمر 14 عامًا، مقيم بدائرة مركز شرطة الشهداء، وكان برفقته مالك الدراجة، مقيم بذات الدائرة.

وبمواجهتهما، أقر الطفل بارتكاب الواقعة نتيجة اختلال مقود الدراجة بيده، ما تسبب في اصطدامهما بدراجة نارية أخرى وسقوط قائدها أرضًا دون إصابته.

كما تم تحديد وضبط الدراجة النارية الأخرى وقائدها، وتبين أنه يعمل جزارًا ولا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بذات المركز، وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص.

وتم التحفظ على الدراجتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.