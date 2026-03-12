الوكالة الدولية للطاقة: حرب إيران تسبب أوسع اضطراب في إمدادات النفط العالمية

قالت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الخميس، إن حرب إيران أسفرت عن اضطراب غير مسبوق في إمدادات النفط العالمية.

ووصفت الوكالة، الوضع في تقريرها الشهري عن سوق النفط، بأنه "يخلق أكبر اضطراب في الإمدادات في تاريخ سوق النفط العالمية".

وخفضت دول الخليج إنتاج النفط لديها بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميا، ويرجع ذلك أساسا إلى أن حركة النقل عبر مضيق هرمز قد توقفت تقريبا.

وتعتقد الوكالة أن نقص الإمدادات سيزداد ما لم تستأنف حركة الملاحة سريعا.

وبالنسبة لشهر مارس، تتوقع الوكالة تراجع إمدادات النفط العالمية بمقدار 8 ملايين برميل يوميا.

وتقدّر المنظمة، الطلب العالمي اليومي على النفط الخام بأكثر قليلا من 100 مليون برميل.

وترجع الوكالة، السبب الرئيسي في هذه الاختناقات إلى انهيار حركة النقل عبر مضيق هرمز.

وقبل اندلاع الحرب، كان يمر من خلال المضيق نحو 20 مليون برميل من النفط بصفة يومية، أما الآن فقد أصبحت الكميات التي تمر عبره ضئيلة جدا، وإمكانات الالتفاف على هذا الممر المائي محدودة.

كما تمتلئ مرافق التخزين تدريجيا، ما يضطر دول الخليج إلى خفض الإنتاج. ويتم تعويض بعض تخفيضات الإنتاج جزئيا بزيادة الإنتاج في مواقع أخرى، من بينها كازاخستان وروسيا.

كما خفضت الوكالة تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال شهري مارس وأبريل إلى نحو مليون برميل يوميا.

وأشارت إلى الإلغاء الواسع للرحلات الجوية إلى منطقة الشرق الأوسط وتعطل إمدادات الغاز الطبيعي المسال.