مقتل فتاة مراهقة في أوكرانيا جراء هجوم بطائرات مسيرة روسية

أعلنت هيئة الدفاع المدني الأوكرانية، اليوم الخميس، مقتل فتاة مراهقة جراء هجوم بطائرات مسيرة روسية في منطقة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا.

وأصيب والدا الفتاة في الهجوم، كما أصيب ثلاثة أشخاص آخرون في منطقتي خاركيف ودنيبروبيتروفسك.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 77 من أصل 94 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 94 طائرة مسيرة من طرز "شاهد"، و"جيربيرا" و"إيتالما" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وأوريل، وميليروفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الخميس، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 77 طائرة مسيرة في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

في المقابل، أعلنت أوكرانيا، أنها استهدفت مستودعا للنفط في منطقة كراسنودار المطلة على البحر الأسود، ما أدى إلى اندلاع حريق نتيجة سقوط حطام الطائرات المسيرة، حسبما ذكر مسؤولو الدفاع المدني في المنطقة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في الهجوم على المستودع في مقاطعة تيتشوريزك.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن دفاعاتها الجوية اعترضت 80 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، بينها 30 طائرة فوق منطقة كراسنودار.