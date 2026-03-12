تتصاعد دعوات وزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيرانية إلى منظمة اليونسكو والأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية للتحرك من أجل تفعيل الآليات القانونية؛ لمراقبة الأضرار التي لحقت بالمواقع التراثية والتاريخية جراء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي.

ويأتي ذلك في إطار تعرض عدة مواقع أثرية بارزة في مدن إيرانية مختلفة لأضرار خلال الهجمات الأخيرة، والتي نستعرض أبرزها في السطور التالية بحسب ما أوردته نيويورك تايمز و"The Art Newspaper".

قصر جولستان في طهران

كان قصر جولستان في طهران من أوائل المواقع التي تضررت، فقد تعرض القصر لأضرار خلال غارة استهدفت مركز شرطة قريبا في وسط العاصمة مطلع مارس الجاري.

ويعد قصر جولستان الموقع الوحيد في طهران المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ويرجع تاريخه إلى العصر الصفوي قبل أن تتوسع مبانيه بشكل كبير خلال عهد الدولة القاجارية بين أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن العشرين، وأظهرت التقارير تحطم أجزاء من قاعة المرايا الشهيرة وتضرر بعض مرافق الحدائق التاريخية.

قصر جهل ستون

وأفادت عدة وسائل إعلام محلية يوم الاثنين الماضي بأن قصر جهل ستون، المعروف باسم "قصر الأعمدة الأربعين"، قد تعرض لأضرار بعد ضربة أصابت مبنى المحافظة في مجمع دولت خانه التاريخي القريب، حيث ظهرت بعض من نوافذه وأبوابه الخشبية متضررة في مقاطع فيديو متداولة، ويعد الموقع جزءا من مجموعة الحدائق الفارسية المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

ويشتهر القصر بلوحاته الجدارية الضخمة التي تصور معارك تاريخية واستقبالات ملكية ومشاهد من الأساطير الفارسية، وتعد من أندر وأكبر نماذج فن الرسم الفارسي، كما أظهرت مقاطع فيديو تشوها كبيرا في إحدى اللوحات التي تعود إلى القرن السابع عشر، والتي تصور الحاكم الصفوي شاه طهماسب والإمبراطور المغولي همايون.

مجمع دولت خانه الصفوي

يعود المجمع إلى العصر الصفوي ويضم عدة مبانٍ تاريخية ويقع في مركز أصفهان، ومن بين المباني التي طالتها الأضرار جناح راكب خانه الذي شُيد في القرن السابع عشر وكان يُستخدم لتخزين معدات الفروسية الملكية، إضافة إلى قاعة أشرف المرتبطة بالبلاط الصفوي، وكذلك القاعة التيمورية المجاورة التي تعود إلى القرن الخامس عشر ثم تحولت إلى متحف للتاريخ الطبيعي.

ساحة نقش جهان

وبحسب التقارير سجلت أضرار في عدد من المعالم الواقعة داخل ساحة نقش جهان ضمن الهجمات التي استهدفت أصفهان.

وتعتبر ساحة نقش جهان إحدى أشهر الساحات التاريخية في العالم والمعروفة أيضا باسم "ميدان الإمام"؛ حيث وردت أنباء بتحطم أبواب ونوافذ قصر علي قابو الذي يعود إلى القرن السابع عشر، فيما تضررت أجزاء من بلاطات مسجد الشاه، المعروف أيضا باسم "المسجد الجامع العباسي"، وهو أحد أبرز نماذج العمارة الصفوية.

قلعة فلك الأفلاك في خرم آباد

وفي غرب إيران تعرضت قلعة فلك الأفلاك في مدينة خرم آباد مساء 8 مارس لأضرار نتيجة قصف استهدف المنطقة المحيطة بالقلعة، حيث صرح عطا حسن بور، رئيس دائرة التراث الثقافي في محافظة لورستان، بأن الضربة التي وقعت قد دمرت مبنى إدارة التراث الثقافي في الموقع وألحقت أضرارا بمتاحف الآثار والإنثروبولوجيا داخل القلعة، وهذا بالإضافة إلى الثكنات العسكرية التاريخية ونادي الضباط ومبانٍ أخرى مجاورة.

وأشار إلى أن الهيكل الرئيسي للقلعة، التي تعود إلى العصر الساساني بين القرنين الثالث والسابع الميلادي، لم يتضرر بشكل مباشر.

وتقع القلعة في وادي خرم آباد التاريخي الذي يحمل آثارا تعود إلى أكثر من 65 ألف عام، وقد أدرج الوادي على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2025.