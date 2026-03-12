 السويد.. استقرار تضخم أسعار المستهلك عند 0.5% في فبراير - بوابة الشروق
الخميس 12 مارس 2026 12:36 م القاهرة
السويد.. استقرار تضخم أسعار المستهلك عند 0.5% في فبراير

ستوكهولم - (د ب أ)
نشر في: الخميس 12 مارس 2026 - 12:31 م | آخر تحديث: الخميس 12 مارس 2026 - 12:31 م

أظهرت أحدث بيانات من مكتب الإحصاء السويدي اليوم الخميس، استقرار تضخم أسعار المستهلك في فبراير؛ تماشيا مع التقديرات الأولية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.5% على أساس سنوي في فبراير، وهو نفس المعدل في الشهر السابق عليه. وتماشى هذا مع البيانات الأولية التي صدرت في الخامس من مارس.

وكانت الزيادة الإجمالية في فبراير مدفوعة بارتفاع تكاليف الكهرباء والغذاء إلى جانب رسوم التردد على المطاعم، وجرى تعويض هذا بأسعار الفائدة المنخفضة بشكل متواصل.

ونمت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية 1.8% على أساس سنوي في فبراير، وقفزت تكاليف الكهرباء 17.8%.

ومن ناحية أخرى، انخفضت نفقات الفائدة على المنازل التي يشغلها مالكوها بواقع 13.4% وانخفضت تكاليف الوقود بنسبة 8.7%.

وانخفضت أسعار المستهلك ذات معدل الفائدة الثابت أيضا إلى 1.7% من 2%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك 0.6% مثل التقديرات.

