وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة

زار الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددا من مصابي القوات المسلحة الذين يخضعون للعلاج حاليًا بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، وذلك تقديرًا لتضحياتهم في سبيل حماية الوطن وصون مقدساته، تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى المصابين، مشيدًا بما قدموه من بطولات وتضحيات دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره.

كما أوصى وزير الدفاع باستمرار تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة إلى أسرهم سالمين.

حضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة.