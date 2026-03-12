 وزير التعليم الإسرائيلي: مدارس تل أبيب الكبرى وشمال البلاد ستظل مغلقة خلال الفترة المقبلة - بوابة الشروق
الخميس 12 مارس 2026 2:00 م القاهرة
وزير التعليم الإسرائيلي: مدارس تل أبيب الكبرى وشمال البلاد ستظل مغلقة خلال الفترة المقبلة

تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الخميس 12 مارس 2026 - 1:50 م | آخر تحديث: الخميس 12 مارس 2026 - 1:50 م

قال وزير تعليم الاحتلال الإسرائيلي، يوآف كيش، إن نظام التعليم في منطقة تل أبيب الكبرى وشمال إسرائيل، سيظل معطلا، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس.

وأشار "كيش"، إلى أن "مسألة إعادة الفتح الجزئي غير واردة على الإطلاق"، نظرا للوضع الأمني ​​الراهن.

أما فيما يتعلق بإمكانية إعادة التشغيل التدريجي للنظام التعليمي في مناطق أخرى، أكد الوزير، ضرورة تلقي تعليمات بصورة مسبقة قبل ما لا يقل عن 24 ساعة من موعد فتح المدارس يوم الأحد المقبل، لاتاحة النظام التعليمي للاستعداد.

وحال تلقي هذه التعليمات ليلة بعد غد السبت فقط، فإنه سيكون من الممكن فتح المؤسسات التعليمية في المناطق المعتمدة يوم الاثنين المقبل.

