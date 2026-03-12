ألغت النيابة العسكرية الإسرائيلية، الخميس، لائحة اتهام ضد 5 جنود اعتدوا جنسيا على معتقل فلسطيني بسجن "سدي تيمان" سيئ السمعة جنوبي إسرائيل.

جاء ذلك في بيان للجيش الإسرائيلي، وصل الأناضول نسخة منه.

وتعود قضية التعذيب الحالية، إلى يوليو من العام الماضي، حينما قام جنود إسرائيليون بتعذيب أسير فلسطيني والاعتداء عليه جنسيا في معتقل "سدي تيمان"، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وتمزق بالمستقيم.

وفي وقت سابق، ادعت وسائل إعلام عبرية بينها هيئة البث، أن إسرائيل أطلقت سراح المعتقل المعذب في 13 أكتوبر الماضي إلى قطاع غزة ضمن دفعة من الأسرى في إطار الصفقة مع حماس.

و"سدي تيمان"، تعني باللغة العربية "حقل اليمن"، وهي قاعدة عسكرية إسرائيلية بصحراء النقب جنوبي إسرائيل، اشتهر المحققون فيها بالتنكيل الجسدي والجنسي بالأسرى الفلسطينيين من غزة حتى بات يطلق عليها "جوانتنامو إسرائيل"، في إشارة إلى المعتقل الأمريكي سيئ السمعة.

وشهد سجن "سدي تيمان" انتهاكات واسعة بحق الأسرى الفلسطينيين شملت الضرب الشديد والتقييد لفترات طويلة والإهمال الطبي، ما تسبب بحالات وفاة، بحسب تقارير صحفية وحقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه، إنه "في ضوء التطورات الهامة التي طرأت منذ تقديم لائحة الاتهام بقضية حقل اليمن، قررت النيابة العسكرية اليوم إلغاء لائحة الاتهام".