روسيا تؤكد استمرار أعمال البناء في محطة بوشهر النووية بإيران

أعلن المدير العام للمؤسسة الروسية الحكومية للطاقة النووية "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، أن أعمال البناء في محطة بوشهر النووية في إيران ستستمر، مؤكدًا أن الشركة لن تغادر البلاد رغم الهجمات الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة.

وقال ليخاتشوف في تصريحات لصحيفة "سترانا روساتوم"، المنصة الإعلامية الرسمية للصناعة النووية الروسية، إنهم قيموا الوضع في محطة بوشهر بعد الهجمات، وتوقع استمرار الصراع لفترة طويلة، مؤكدًا أن الاشتباكات ستؤثر جذريًا على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد والرأي العام.

وأضاف أن محطة بوشهر لم تفقد أهميتها بالنسبة لروساتوم، مشيرًا إلى أن أعمال البناء للوحدتين الثانية والثالثة لا تزال ضمن أولويات الشركة، وأن الوقت الحالي "ليس مناسبًا لمغادرة الموقع".

وكان ليخاتشوف قد أعلن، الأربعاء، إجلاء جزء من الموظفين الروس العاملين في المحطة كإجراء احترازي.

يأتي ذلك في ظل استمرار الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير الماضي، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1,332 شخصًا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، إضافة إلى إصابة أكثر من 15 ألف شخص.

وردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 14 شخصًا وإصابة 2,745 آخرين، إضافة إلى هجمات أخرى قتلت ما لا يقل عن 7 عسكريين أمريكيين وأصابت 140 آخرين.