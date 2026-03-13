أعلن التلفزيون الإيراني، عن بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الأراضي المحتلة.

وأفادت وكالة فارس للأنباء، أن صدى صوت صفارات الإنذار ردد بشكل متواصل في المستوطنات الصهيونية.

وذكرت وكالة «تسنيم» أن صفارات الإنذار تدوي في حيفا ومناطق واسعة شمال فلسطين المحتلة، فيما نوهت قناة «العربية» بوجود صفارات إنذار في شمال إسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع تعمل على اعتراض التهديدات، بينما أشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى رصد عمليات لإطلاق الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل.