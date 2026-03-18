ترامب يتوعد بتحرك وشيك ضد كوبا وسط تفاقم أزمتها وانقطاع الكهرباء

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، باتخاذ إجراءات وشيكة ضد الحكومة الاشتراكية في كوبا، في وقت تسهم فيه تحركاته تجاه الجزيرة في تعميق أزمتها المتفاقمة.

وجاءت تصريحات ترامب غداة فرضه عقوبات على فنزويلا، بما في ذلك وقف صادرات النفط الحيوية إلى كوبا، وهو ما ساهم في انقطاع الكهرباء على مستوى البلاد مؤخرا. وقال ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو إن الإدارة الأمريكية ترى في كوبا الدولة التالية التي يمكن للولايات المتحدة توسيع نفوذها فيها.

وأضاف ترامب: "كوبا الآن في وضع سيئ للغاية"، مضيفا: "وسنقوم بشيء ما حيال كوبا قريبا جدا".

وحتى وقت قريب، كان يُنظر إلى تصريحات ترامب بشأن التغيير في كوبا على أنها لافتة، لكنها تأتي بعد عملية عسكرية أمريكية أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو، إضافة إلى الضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران.

وبحسب مسؤول أمريكي ومصدر مطلع على المحادثات بين واشنطن وهافانا، فإن إدارة ترامب تسعى إلى تنحي الرئيس الكوبي ميجيل دياز-كانيل، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة التفاوض مع الحكومة الكوبية. ولم تُقدم أي تفاصيل بشأن الشخصية التي قد تفضل الإدارة الأمريكية وصولها إلى السلطة.

من جانبه قال روبيو، المنحدر من أصول كوبية، إن الجزيرة "تمتلك اقتصادا لا يعمل ضمن نظام سياسي وحكومي، وهم غير قادرين على إصلاحه".