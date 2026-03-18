استقالة رئيسة وزراء بيرو دنيس ميراليس قبل التصويت على تأكيد تعيينها في البرلمان

قدمت رئيسة وزراء بيرو دنيس ميراليس استقالتها يوم الثلاثاء قبل إجراء تصويت إلزامي في مجلس الأمة، حيث كانت بحاجة إلى غالبية النواب لتأكيد تعيينها.

وتم تعيين ميراليس رئيسة للوزراء في أواخر فبراير الماضي، بعد إقالة الرئيس المؤقت خوسيه جيري بسبب اتهامات بالفساد، وتولى النائب خوسيه ماريا بالكازار المنصب خلفا له.

وفي بيرو، ينسق رؤساء الوزراء تنفيذ سياسات الحكومة، لكنهم لا ينتخبون في المنصب ولا يترأسون السلطة التنفيذية، التي يرأسها الرئيس.

ولم توضح ميراليس، التي كانت تشغل منصب وزيرة الاقتصاد تحت إدارة جيري، أسباب استقالتها، لكنها قالت للصحفيين إنها غير متأكدة من قدرتها على تأمين غالبية أعضاء البرلمان المطلوبة لتأكيد تعيينها اليوم الأربعاء.