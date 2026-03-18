سنتكوم: قصفنا قواعد صاروخية إيرانية قرب هرمز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• القيادة المركزية الأمريكية قالت إن القواعد تشكل "تهديدا" للملاحة البحرية في مضيق هرمز، دون تعليق فوري من إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأربعاء، أن قواتها شنت غارات استهدفت قواعد صاروخية إيرانية في مناطق ساحلية قريبة من مضيق هرمز.

وأضافت في تدوينة لها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن الغارات نفذت باستخدام "العديد من الذخائر الخارقة للتحصينات".

وذكرت أن القواعد المستهدفة كانت تضم صواريخ إيرانية مضادة للسفن، "ما يشكل تهديدا للملاحة الدولية" في مضيق هرمز.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإيراني على ما أوردته "سنتكوم".

وفي 2 مارس الجاري، أعلنت إيران أن مضيق هرمز مغلق، وأنها ستهاجم أي سفن تحاول عبور هذا الممر الاستراتيجي.

ويمر من المضيق نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه بزيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.