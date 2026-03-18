إسرائيل تعلن عن هجمات جديدة شنها حزب الله اللبناني

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن هجمات شنتها ميليشيا حزب الله الموالية لإيران في لبنان، بعد ساعات من مقتل عدد من جنود الجيش اللبناني مع تصاعد الأعمال العدائية عبر الحدود.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الميليشيا الشيعية أطلقت عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة في المساء، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمبنى سكني.

ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات، لكن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بشمال إسرائيل وفي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن عدة هجمات باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، بعد ساعات من تحذير الجيش الإسرائيلي من أن الحزب يخطط لشن هجمات صاروخية واسعة النطاق.