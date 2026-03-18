مباحثات أمريكية إماراتية بشأن تطورات الشرق الأوسط

بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وأعرب روبيو خلال الاتصال عن تعازيه للإمارات من أجل من قتلوا جراء الهجمات الإيرانية التي استهدفتها.

وذكر البيان أن الجانبين تناولا مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن روبيو أكد التزام واشنطن بأمن دولة الإمارات.

وتتعرض 7 دول عربية بينها الإمارات منذ 28 فبراير الماضي، لهجمات إيرانية أسفر بعضها عن سقوط قتلى وجرحى، وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.

وتقول طهران إنها تستهدف مواقع ومصالح أمريكية في تلك الدول، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.