سقوط مقذوف إيراني قرب قاعدة جوية تستخدمها القوات الأسترالية قرب إمارة دبي

صوّب مقذوف إيراني بالقرب من قاعدة جوية تستخدمها القوات الأسترالية قرب إمارة دبي بدولة الإمارات، وفق ما صرح به رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز اليوم الأربعاء.

وقال ألبانيز إن المقذوف أصاب طريقا وأشعل حريقا تسبب في "أضرار طفيفة" في مبنى سكني ومرفق طبي بمقر العمليات الأسترالي في قاعدة المنهاد الجوية. وأضاف: "أؤكد أنه لم يصب أي من الأفراد الأستراليين بأذى، والجميع في أمان تام في هذه اللحظة".

ولأستراليا أكثر من 100 فرد يعملون في الشرق الأوسط، معظمهم متمركزون في الإمارات العربية المتحدة.

وفي الوقت نفسه، اعترضت القوات السعودية وأحبطت صاروخا باليستيا، وسقطت شظايا بالقرب من قاعدة الأمير سلطان الجوية دون أن تسبب أضرارا، حسبما أفادت وزارة الدفاع عبر منشور على منصة إكس.

كما أعلنت القوات الكويتية عن إسقاط عدة صواريخ وطائرات مسيرة.