بارزاني: قررنا السماح بتصدير النفط عبر أنبوب إقليم كردستان العراق في أقرب وقت

أعلن رئيس حكومة اقليم كردستان العراق مسرور بارزاني مساء اليوم الثلاثاء السماح بتصدير النفط الخام عبر أنبوب إقليم كردستان الي ميناء جيهان التركي في أقرب وقت.

وقال في تدوينه على موقع إكس "نظراً للظروف الإستثنائية التي تُحدق بالبلاد، وإنطلاقاً من المسؤولية المشتركة التي تُحتم علينا تجاوز هذا المنعطف العصيب قررنا السماح بتصدير النفط عبر أنبوب إقليم كردستان في أقرب وقت" .

وأضاف "بموازاة ذلك، ستتواصل مباحثاتنا مع بغداد لرفع القيود بشكل عاجل على الإستيراد والحركة التجارية إلى الإقليم، وتوفير الضمانات اللازمة لشركات النفط والغاز بما يكفل لها معاودة الإنتاج في أجواء آمنة".

كان بارزاني قد صرح في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن حكومة إقليم كردستان تدعم بشكل كامل تصدير النفط الخام عبر خط انابيب كردستان إلى جيهان التركي والإقليم لم يكن يوماً حجر عثرة وكل ما نطالب به هو توفير ضمانات حقيقية تتيح لنا تصدير النفط من حقولنا أيضاً.

وقال بارزاني للصحفيين بعد انتهاء جلسة لحكومة الإقليم "إننا في إقليم كردستان أشد حرصاً من أي جهة أخرى على حماية الاقتصاد وتأمين رواتب ومصادر رزق المواطنين" . حسب بيان لحكومة إقليم كردستان.

وأضاف "لقد بادرت بغداد نفسها، قبل عدة سنوات، بإيقاف تصدير نفط إقليم كردستان عبر اللجوء إلى المحاكم وعليه فإن الإقليم لا يتحمل وزر هذا التوقف ورغم أن كميات النفط المُصدرة عبر الإقليم محدودة ولا يمكنها تعويض إجمالي الصادرات العراقية إلا أننا نبدي كامل استعدادنا للتعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية لإعادة استئناف التصدير".

وكانت وزارة النفط العراقية قد اعلنت اليوم انها تعمل علي تشغيل خط انابيب من حقول كركوك الشمالية إلى ميناء جيهان التركي خارج حدود إقليم كردستان لتصدير نحو 300 الف برميل يوميا بعد أن رفضت حكومة الإقليم السماح لوزارة النفط تصدير النفط الخام عبر منظومة انابيب كردستان إلى جيهان التركي.