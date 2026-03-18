رئيس الأرجنتين يتعهد بدعم إسرائيل

تعهد الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي بدعم إسرائيل خلال فعالية أقيمت يوم الثلاثاء لإحياء ذكرى الهجوم على السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس عام 1992.

وقال مايلي: "إسرائيل حليف استراتيجي لبلدنا، ونحن متحدون من خلال القيم المشتركة". وأضاف: "نوضح موقفنا في هذه اللحظة التاريخية، التي قررت فيها الولايات المتحدة وإسرائيل وضع حد للحكومة الإيرانية، الطغيان الذي لا يحتجز شعبه فحسب، بل كرس نفسه لنشر الإرهاب لعقود".



وجاءت تصريحات مايلي في فعالية لإحياء ذكرى هجمات 17 مارس 1992 على السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين، والتي أسفرت عن مقتل 29 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وفي حادث منفصل بعد عامين، دمر انفجار شاحنة مركزا للجالية اليهودية، ما أسفر عن مقتل 85 شخصا وإصابة أكثر من 300. وحمّلت المحاكم الأرجنتينية كبار المسؤولين الإيرانيين وحزب الله مسؤولية التخطيط لهذه الهجمات.

وينظر إلى مايلي على أنه حليف وفي لإسرائيل، وغالبا ما يظهر اهتماما بالدين اليهودي.