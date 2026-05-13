الإمارات والكويت تبحثان أهمية تعزيز التعاون الإقليمي للتصدي للتهديدات الإيرانية

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.

وجرى خلال الاتصال، بحث التطورات الراهنة في المنطقة، وأعرب الوزيران عن إدانتهما الشديدة لقيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية.

وأكد عبدالله بن زايد آل نهيان، تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية، مشددًا على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي.

وأشاد بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الكويتية ونجاحها في كشف هذا المخطط الإرهابي الآثم، مؤكدًا دعم الإمارات الكامل لكل ما تتخذه دولة الكويت من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وصون مكتسباتها الوطنية.

كما بحث الوزيران أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات، وإرساء الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية القبض على أربعة متسللين ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني، حاولوا دخول الأراضي الكويتية بحرا لتنفيذ أعمال عدائية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي «أن المجموعة اعترفت أثناء التحقيقات بانتمائها للحرس الثوري الإيراني، وبأنها كلّفت بالتسلل إلى الجزيرة على متن قارب صيد مُستأجر خصيصا لهذه المهمة في الأول من مايو الجاري».

وأوضحت الداخلية أن «المتسللين اشتبكوا مع عناصر القوات المسلحة الكويتية المرابطة في الجزيرة، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة أثناء أداء واجبه، وفرار عنصرين من المجموعة هما نقيب بحري منصور قمبري وعبدالعلي كاظم سيامري قائد المركب، بينما تم القبض على الأربعة الآخرين وهم عقيد بحري أمير حسين عبد محمد زراعي، وعقيد بحري عبدالصمد يداله قنواتي، ونقيب بحري أحمد جمشيد غلام رضا ذو الفقاري، وملازم أول بري محمد حسين سهراب فروغي راد».

وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم وفقا للأطر المتبعة، مشددة على جاهزية جميع قطاعاتها، وبالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة والقوات المسلحة الكويتية، لمواجهة أي مخططات تستهدف أمن الكويت واستقرارها.