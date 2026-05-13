توقعت نقابات داعمة لحزب العمال البريطاني أن رئيس الوزراء، كير ستارمر، لن يقود الحزب في الانتخابات العامة المقبلة، ومن المحتمل أن يزيد من زعزعة استقرار رئيس الوزراء بعد أيام صعبة سياسيا.

ومن المتوقع أن تصدر النقابات الإحدى عشرة التابعة لحزب العمال بيانا مشتركا، اليوم الأربعاء، تقول فيه إنه في مرحلة ما سيتعين على الحزب وضع خطة لانتخاب زعيم جديد، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وخلال اجتماع خاص عُقد الثلاثاء، انقسمت النقابات بشأن ما إذا كان ينبغي مطالبة ستارمر بوضع جدول زمني لمغادرته، حيث قال أحد المصادر للجارديان إن "شجارا كبيرا" اندلع بين مسئولي النقابات.

ومع ذلك، يُعتقد أنهم اتفقوا على إصدار بيان يشير إلى توقعهم حدوث تغيير في القيادة.

وفي نسخة مسربة من البيان، قالت النقابات، إنه بات واضحا بالنسبة لها أن حزب العمال "لا يمكنه الاستمرار في مساره الحالي"، وإنه رغم إحراز بعض التقدم، فإنه لا يفعل ما يكفي لتحقيق التغيير الذي صوت الناس من أجله في الانتخابات الأخيرة.

وحثت النقابات قيادة الحزب على التركيز على "التغيير الجوهري في التوجه الاقتصادي والاستراتيجية السياسية" الذي قالت إن العمال بحاجة إليه، بدلا من الشخصيات والدراما السياسية المتصاعدة.

وفي مشروع البيان المقرر نشره اليوم الأربعاء، بحسب جارديان، كتب الأمناء العامون للنقابات: "لقد كانت النقابات التابعة لحزب العمال واضحة في أن الحزب لا يمكنه الاستمرار في مساره الحالي".

وأضافوا: "رغم اعترافنا بتحقيق تقدم، مثل بعض جوانب قانون حقوق العمل وزيادة الحد الأدنى للأجور، فإن نتائج الانتخابات الأسبوع الماضي كانت مدمرة".

لكنهم أضافوا: "من الواضح أن رئيس الوزراء لن يقود حزب العمال إلى الانتخابات المقبلة، وفي مرحلة ما سيتعين وضع خطة لانتخاب زعيم جديد".