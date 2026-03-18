وزير خارجية الإمارات: الاعتداءات لن تثني الدولة عن حماية سيادتها وأمنها واستقرارها

أكدت دولة الإمارات أنها تحتفظ بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها، وضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي إن الجهات المختصة في الدولة "على أهبة الاستعداد الكامل للتعامل مع أي تهديدات"، وأن "هذه الاعتداءات لن تثني دولة الإمارات عن حماية سيادتها وأمنها واستقرارها"، مشددا على أن الوضع الأمني في كافة أرجاء الدولة "مستقر".

وأعرب وزير الخارجية في بيان صباح الأربعاء عن خالص التعازي والمواساة إلى "أسر ضحايا الاعتداءات الإيرانية الغادرة والإرهابية، التي استهدفت الدولة، وهم آلاء نادر عوني من فلسطين، ومريب زمان نزار، ومظفر علي غلام، وإسماعيل سليم خان من باكستان، وأحمد علي شوبار علي من بنجلاديش، وديباس شريستا من نيبال، الذين لقوا حتفهم جراء هذه الاعتداءات السافرة".

وأدان الشيخ عبد الله بن زايد بأشد العبارات "استمرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية الغادرة، المستمرة منذ 18 يوما، والتي بلغت أكثر من 2000 صاروخ باليستي وجوال وطائرة مسيرة، واستهدفت المرافق المدنية الحيوية والمطارات والمناطق السكنية والمواقع المدنية في الدولة، في تصعيد خطير وسافر، يشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".



وقال: "تدين دولة الإمارات بأشد العبارات هذا التصعيد المستمر، الذي يستهدف حياة المدنيين والمنشآت الحيوية في دولتنا. وقد لاقت هذه الاعتداءات الغادرة والمستمرة منذ أكثر من أسبوعين إدانة شديدة اللهجة من المجتمع الدولي، من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شاركت في رعايته 136 دولة عضو في الأمم المتحدة، والذي يطالب إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لهذه الاعتداءات التي استهدفت دول الخليج العربي والأردن، ويؤكد مسؤوليتها الكاملة عن جميع الأضرار والخسائر التي لحقت بالدول المتضررة".

وأكد أن دولة الإمارات "تحتفظ بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها، وضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، استنادا إلى حقها في الدفاع عن النفس وفقاً لأحكام القانون الدولي".