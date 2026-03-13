 الدفاع السعودية: اعتراض 28 مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة - بوابة الشروق
الجمعة 13 مارس 2026 2:10 ص القاهرة
الدفاع السعودية: اعتراض 28 مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة


نشر في: الجمعة 13 مارس 2026 - 2:04 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 مارس 2026 - 2:04 ص

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، عن اعتراض 28 مسيرة بعد دخولها مجالها الجوي.
ونشرت عبر حسابها على منصة «إكس» ثلاثة بيانات متابعة خلال الدقائق الماضية من صباح يوم الجمعة، أشارت إلى اعتراض 28 مسيرة على دفعات، بواقع 12 مسيرة ثم 9 مسيرات و7 مسيرات.


وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني عراقي للجزيرة، قبل قليل، بوقوع هجوم من مسيرات على معسكر الدعم اللوجستي للسفارة الأمريكية قرب مطار بغداد.
وأعلنت رويترز عن مصدر مسؤول أن طائرة التزويد بالوقود الأمريكية المتحطمة غربي العراق كانت تقل 6 جنود.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، عن فقدان طائرة تزويد بالوقود من طراز KC-135 تابعة للقوات الجوية الأمريكية، موضحة أن الحادث وقع في المجال الجوي الأمريكي خلال عملية «إبيك فيوري» الغضب الملحمي.


