الحرس الثوري: قاعدة موفق السلطي بالأردن وقواعد أمريكية بالمنامة وأربيل تعرضت لهجمات شديدة

أفادت وكالة «تسنيم» للأنباء بإطلاق صواريخ مجددًا من إيران، وذلك بعد دقائق فقط من الموجة الصاروخية السابقة.

ووجه الحرس الثوري تحذيرا للجنود الأمريكيين بضرورة مغادرة المنطقة فورًا وإلا فسيتم استهدافهم في أي مكان من المنطقة، ولا سيما في الفنادق والأنفاق، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وأعلن الحرس الثوري أن قاعدة «موفق السلطي» وغيرها من القواعد الأمريكية في المنامة وأربيل تعرضت لأشد الهجمات، لافتا إلى أن الدفاعات الجوية لجبهة المقاومة نجحت في منتصف هذه العملية في إصابة طائرة تزويد بالوقود أمريكية.

ونوه الحرس الثوري إلى إطلاق كميات هائلة من صواريخ «خيبر شكن» برؤوس حربية يزن الواحد منها طنا واحدًا ضمن الموجة 43، موضحا أن هذه الصواريخ استهدفت أهداف المحتلين الصهاينة في مناطق من غرب القدس وتل أبيب وإيلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.





