نتنياهو: سنغتال المزيد من الزعماء الإيرانيين

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، أن قواته ستحاول تنفيذ المزيد من محاولات اغتيال الزعماء الإيرانيين، قائلاً إنه لن "يوفر وثيقة تأمين على الحياة" لأعداء إسرائيل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) .

ونقلت (د ب أ) – عن نتنياهو قوله اليوم الخميس، إن الضربات الإسرائيلية في إيران قد تخلق ظروفًا للإطاحة بنظام الحكم في الجمهورية الإسلامية، رغم أنه أوضح أن مثل هذه النتيجة تعتمد في النهاية على الشعب الإيراني.

وكرر نتنياهو أن الهدف من الحرب التي استمرت قرابة الأسبوعين والتي شنتها إسرائيل بالاشتراك مع الولايات المتحدة، هو توجيه "ضربات قاتلة" للبرنامجين النووي والصاروخي الإيراني، ومنع القيادة الإيرانية من إخفاء هذه البرامج في منشآت تحت الأرض.

وقال نتنياهو في وقت سابق اليوم الخميس، إن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل عالم إيراني بارز في مجال الطاقة النووية.

وأدان نتنياهو المرشد الأعلى الإيراني الجديد آية الله مجتبى خامنئي، لدى حديثه في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس باعتباره "دمية للحرس الثوري" الذين لا يمكنهم الظهور علنا. وخاطب الشعب الإيراني قائلا إن لحظة "مسار جديد للحرية" تقترب وإن إسرائيل تقف معهم.

وأضاف: "لكن في نهاية المطاف، الأمر يعتمد عليكم. إنه بأيديكم".

يشار إلى أن معلومات استخباراتية أمريكية خلصت إلى أن القيادة الإيرانية لا تزال متماسكة إلى حد كبير، وليست معرضة لخطر الانهيار في أي وقت قريب، وفق ثلاثة مصادر مطلعة.