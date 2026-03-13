الحرس الثوري الإيراني يتوعد بمواصلة إغلاق مضيق هرمز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الخميس، إنه يعتزم إبقاء مضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات النفط العالمية، مغلقا أمام حركة الملاحة.

وأفاد مركز قيادة قوات النخبة، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية، بأنه يتبع تعليمات المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي.

وأضاف أن جميع الناقلات والسفن العاملة في مضيق هرمز يجب أن تلتزم بالتعليمات الإيرانية من أجل سلامتها .

وقال الحرس الثوري الإيراني أيضا إنه سيواصل هجماته "بكامل القوة" على الأهداف التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة.

كان المرشد الإيراني الجديد مجتبي خامنئي قد صرح بأنه يجب استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط.

وتوقف النقل البحري عبر المضيق، وهو ممر مائي يبلغ عرضه حوالي 55 كيلومترا بين إيران وسلطنة عمان، بشكل شبه كامل بسبب الهجمات الإيرانية على السفن التجارية، حيث تعرضت العديد من السفن للهجوم في الأيام الأخيرة.

ويتسبب توقف نقل النفط عبر المضيق في تقلبات حادة في اسواق الطاقة العالمية ويرفع أسعار النفط والبنزين.