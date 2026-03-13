تلقى فريق الترجي التونسي دفعة قوية قبل مواجهة نظيره الأهلي، المقرر إقامتها الأحد المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025–2026.

ويستضيف الترجي المباراة على ملعب حمادي العقربي في لقاء الذهاب من الدور ربع النهائي للبطولة القارية.

وذكرت صحيفة الشروق التونسية أن اللاعب يوسف المساكني شارك بانتظام في التدريبات خلال الفترة الأخيرة، على أن يحدد الجهاز الفني موقف مشاركته في المباراة وفقًا لمدى جاهزيته الفنية والبدنية.

كما أشارت الصحيفة إلى تعافي اللاعب يان ساس بشكل كامل من الإصابة، ليصبح جاهزًا للمشاركة في اللقاء المرتقب، إضافة إلى انتهاء الحارس أمان الله مميش من برنامجه العلاجي.

وشهدت التدريبات أيضًا انضمام كل من محمد أمين توجاي وفلوريان دانهو وكسيلة بوعالية، ليكتمل بذلك صفوف الترجي قبل المواجهة المهمة أمام الأهلي في البطولة القارية.