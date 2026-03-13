النائب نشأت أبو حتة: تأكيد السيسي لـ نظيره الإيراني رفض استهداف دول الخليج يمثل موقفًا مصريًا حاسمًا لحماية الأمن العربي

أكد النائب نشأت أبو حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يحمل رسائل سياسية واضحة في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، مع تصاعد المواجهة العسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى.

وقال أبو حتة، إن التحرك المصري في هذا التوقيت يعكس دورًا محوريًا تقوم به القاهرة للحفاظ على توازن المنطقة ومنع انزلاقها إلى صراع واسع قد تتجاوز تداعياته حدود الدول المتورطة في المواجهة الحالية.

وأوضح أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن تأكيد الرئيس السيسي رفض استهداف دول الخليج والأردن والعراق يمثل موقفًا مصريًا حاسمًا لحماية الأمن العربي ومنع أي محاولات لجر دول المنطقة إلى دائرة الحرب.

وأضاف أبو حتة، أن مصر تتحرك وفق رؤية استراتيجية واضحة تقوم على منع التصعيد واحتواء التوترات، مع الحفاظ على قنوات التواصل السياسي والدبلوماسي بين مختلف الأطراف، وهو ما يعكس إدراك الدولة المصرية لخطورة المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أن استمرار العمليات العسكرية في المنطقة يهدد الاستقرار الإقليمي ويضع شعوب الشرق الأوسط أمام تحديات اقتصادية وأمنية جسيمة، وهو ما يجعل الدعوات المصرية للعودة إلى التفاوض مسارًا ضروريًا لتجنب سيناريوهات أكثر تعقيدًا.

وأكد النائب نشأت أبو حتة، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تواصل أداء دورها التاريخي كقوة توازن في المنطقة، تعمل على تهدئة الصراعات ومنع اتساعها، بما يحفظ أمن واستقرار الشرق الأوسط ويجنب شعوبه كلفة مواجهات لا رابح فيها.