الجمعة 13 مارس 2026 3:28 ص
إف بي آي: الهجوم على كنيس ميشيجان كان عملا عنيفا موجها ضد الجالية اليهودية

د ب أ
نشر في: الجمعة 13 مارس 2026 - 3:01 ص

قال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) إنه يحقق في الهجوم الذي وقع على كنيس في ولاية ميشيجان باعتباره "عملا عنيفا موجها ضد الجالية اليهودية".


