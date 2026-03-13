إف بي آي: الهجوم على كنيس ميشيجان كان عملا عنيفا موجها ضد الجالية اليهودية

الأكثر قراءة
القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية: اندلاع حريق على متن حاملة الطائرات جيرالد فورد
فيدرا: أعيش وحدي منذ سنوات ولا أشعر بالوحدة.. ولا أحب الارتباط أو الالتزام مع البشر
بقيمة 1.1 مليار دولار.. عودة المستثمرين الأجانب والعرب لشراء أدوات الدين الحكومية لأول مرة منذ بدء الحرب الإيرانية
محمد الدماطي: لم أفكر يومًا في الابتعاد عن دومتي.. ومجاش في دماغي موضوع لن أعيش في جلباب أبي
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
نعم
لا
محايد
النتـائـج
تصويت
قال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) إنه يحقق في الهجوم الذي وقع على كنيس في ولاية ميشيجان باعتباره "عملا عنيفا موجها ضد الجالية اليهودية".