البورصة تقلص خسائرها إلى أقل من 1%

قلصت البورصة المصرية خسائرها اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، إلى أقل من 1%؛ حيث هبط المؤشر الرئيسي "إي جي أكس 30" بنسبة 0.9%، ووصل إلى مستوى 46,791 نقطة، فيما لا تزال حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران تنعكس سلبا على أسواق المنطقة والعالم.

وعاودت البورصة المصرية تحقيق الخسائر أمس الأربعاء، بعد ارتفاع كبير في جلسة الثلاثاء، حيث انخفض المؤشر الرئيسي "إي جي أكس 30" بنسبة 1.21%، ووصل إلى مستوى 47,195.39 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد ارتفع يوم الثلاثاء بنسبة 2.9%، ووصل إلى مستوى 47,773 نقطة.

وجاءت مكاسب البورصة وسط تفاؤل بفتح مضيق هرمز واقتراب انتهاء الحرب، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي لمحت لذلك،

لكن خطأ تلك التصريحات واستمرار تأزم الوضع في منطقة الشرق الأوسط أعاد البورصات إلى تحقيق خسائر، شاملة مصر.

وواصلت البورصة المصرية الهبوط لليوم الثاني في الأسبوع الثاني للحرب في إيران يوم الاثنين، واستقر المؤشر الرئيسي في المنطقة الحمراء، لكن بخسائر أقل؛ حيث تراجع المؤشر الرئيسي "إي جي أكس 30" بنسبة 0.8%، ووصل إلى مستوى 46,414.9 نقطة.

وبدأت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الثاني للحرب في إيران، باستئناف الخسائر الكبيرة نسبيا، بعد تحقيق مكاسب كبيرة في آخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث هبط المؤشر الرئيسي "إي جي أكس 30" بنسبة 1.56%، ووصل إلى مستوى 46,774.24 نقطة في جلسة الأحد.

وخسرت البورصة المصرية الأسبوع الماضي، والذي يُعد أول أسابيع الحرب في إيران، نحو 3.5%، ووصل إلى مستوى 47,516 نقطة.

وارتفعت البورصة المصرية يوم الخميس لأول مرة في هذا الأسبوع، وعوض المؤشر الرئيسي "إي جي أكس 30" بعض الخسائر الناجمة عن الحرب، إذ زاد بنحو 2.3%.

وتلون المؤشر الرئيسي باللون الأحمر في أول أربع جلسات، كانت أكبرها في يوم الأحد؛ حيث هبط المؤشر الرئيسي "إي جي أكس 30" بنسبة 2.03%، ووصل إلى مستوى 46,725.81 نقطة.

وقلصت البورصة المصرية من خسائرها في ختام تعاملات جلسة الأربعاء، إلى أقل من 1%، مقارنة بـ4% في بداية التعاملات؛ حيث هبط المؤشر الرئيسي "إي جي أكس 30" بنسبة 0.6%، ووصل إلى مستوى 46,452 نقطة.

ومع استمرار الخسائر، تقلصت مكاسب المؤشر الرئيسي منذ بداية العام الحالي إلى 11.9%، والذي اقترب من 30% قبل الحرب بعدة أيام.