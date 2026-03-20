البحرين: اعتراض وتدمير 139 صاروخا و238 طائرة مسيرة خلال التصدي للهجمات الإيرانية الإرهابية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، عن نجاح منظومات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير 139 صاروخا و238 طائرة مسيرة استهدفت مملكة البحرين، مشيرة إلى أن هذه العمليات جاءت في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة.

وعبرت في بيانها، عن فخرها بما يظهره رجالها من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة، لافتة إلى اعتزازها بالكفاءة العملياتية المستمرة لحماية المملكة.

وأكدت أن الأداء المشرف الذي يسطره هؤلاء الرجال يبعث على طمأنينة وثقة راسخة بأن سماء المملكة مصونة.

وناشدت ضرورة تقيد الجميع بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، مهيبة بالمواطنين الابتعاد التام عن المواقع المتضررة وعن أي أجسام مشبوهة.

كما دعت إلى أهمية تجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، مع ضرورة عدم تناقل الشائعات والحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ووسائل الإعلام الحكومية لمتابعة التنبيهات والتحذيرات.

وأكدت أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، مشددة أن هذه الهجمات الآثمة والعشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.