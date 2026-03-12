قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن ارتفاع أسعار النفط يعني مكاسب أكبر للولايات المتحدة، لكنه أكد أن الأولوية بالنسبة له هي منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وجاءت تصريحات ترامب في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط بشكل حاد، مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وزيادة المخاوف من تعطل إمدادات الخام، خاصة مع تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 6.41 دولار، أي ما يقارب 7%، لتصل إلى 98.45 دولار للبرميل، بعد أن تجاوزت 100 دولار خلال التداولات، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.98 دولار، بنسبة 6.85%، ليصل إلى 93.23 دولار للبرميل.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، حيث تتبادل إيران وإسرائيل الهجمات، وسط مخاوف دولية من اتساع نطاق الصراع وتأثيره على أسواق الطاقة العالمية.

وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل طهران بالسعي إلى تطوير برنامج نووي وصاروخي يهدد أمن المنطقة، فيما تؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية ولا يستهدف إنتاج أسلحة نووية.