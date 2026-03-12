ترامب: المنتخب الإيراني مرحب به في كأس العالم لكن وجوده قد لا يكون مناسبا حفاظا على سلامتهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المنتخب الإيراني لكرة القدم مرحب به في بطولة كأس العالم 2026، لكنه أبدى تحفظه على مشاركته في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بسلامة الفريق.

وأضاف ترامب في تغريدة: "المنتخب الإيراني لكرة القدم مرحب به في كأس العالم، لكنني لا أعتقد أن وجودهم هناك مناسب، حفاظًا على سلامتهم وحياتهم. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".

وتأتي تصريحات ترامب في وقت يتزايد فيه الجدل حول مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة المقبلة، خاصة في ظل التوترات بين إيران من ناحية وأمريكا واسرائيل من ناحية أخرى.

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة ضمن منافسات كأس العالم 2026، برفقة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

وفي السياق ذاته، سبق ولمّحت إيران في أكثر من مناسبة إلى إمكانية الانسحاب من منافسات كأس العالم 2026، بالتزامن مع الحرب القائمة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وعلى الرغم من تصريحات مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، إلى جانب أحمد دنيا مالي وزير الشباب والرياضة الإيراني، التي أشارت إلى عدم رغبة إيران في المشاركة بالمونديال، فإن الاتحاد الإيراني لم يرسل حتى الآن أي إخطار رسمي إلى الاتحادين الدولي أو الآسيوي لكرة القدم بشأن الانسحاب أو إعادة النظر في المشاركة، وفقًا لما نقلته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.

ومن جانبها، ذكرت وكالة «مهر للأنباء» الإيرانية أن مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 تظل ممكنة، بشرط توفير ضمانات أمنية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والدولة المستضيفة، بما يضمن قدرة الفريق على المشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية تحت إشراف «فيفا» دون أي مشكلات أمنية.