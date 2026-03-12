إسرائيل تعتقل 4 رعاة أغنام بينهم طفل بريف القنيطرة السورية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، 4 رعاة أغنام في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، بينهم طفل، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال 3 أيام.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 4 أشخاص بينهم طفل، من أهالي قرية بريقة، بريف القنيطرة الجنوبي، وذلك أثناء رعيهم الأغنام"، دون تحديد هوياتهم.

وأضافت الوكالة أن القوة الإسرائيلية "اقتادت المعتقلين الأربعة إلى داخل الجولان المحتل، دون ورود معلومات إضافية عن مصيرهم".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السورية على الحادثة، كما لم توضح إسرائيل دوافع اعتقال الأطفال الذي يعد خرقا للقوانين الدولية والإنسانية.

والثلاثاء، اعتقل الجيش الإسرائيلي طفلين أثناء رعيهما الأغنام في قرية رويحينة بريف القنيطرة الشمالي، وفق "سانا".

وتتكرر الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا بوتيرة يومية، رغم تأكيد دمشق مرارا التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، والتي أعلنت تل أبيب إلغاءها بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2023.

وتشمل هذه الانتهاكات توغلات برية وقصفا مدفعيا، لا سيما في ريفي القنيطرة ودرعا (جنوب)، واعتقال مواطنين وإقامة حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.

وتأتي هذه التطورات رغم إعلان تشكيل آلية اتصال بين سوريا وإسرائيل في 6 يناير الماضي، بإشراف أمريكي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية.

ويقول سوريون إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحد من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل جهود الحكومة لجذب الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي.