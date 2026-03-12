تصريحات المرشد الإيراني ترفع سعر خام برنت لأكثر من 100 دولار للبرميل

تسببت تصريحات المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، بشأن ضرورة الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز، في رفع أسعار النفط عالميًا.

وبحسب ما نشرته شبكة «NBC الأمريكية»، مساء الخميس، ارتفع سعر خام برنت العالمي إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، بينما ارتفع سعر خام النفط الأمريكي إلى أكثر من 95 دولارًا.

وقالت الشبكة إن أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 7% اليوم الخميس، في ظل تصريح وكالة الطاقة الدولية بأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران «تتسبب في أكبر اضطراب في الإمدادات في تاريخ سوق النفط العالمي».

من جهته، قال قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، إن طهران ستبقي على إغلاق مضيق هرمز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المرشد الأعلى مجتبى خامنئي.

وأضاف في تصريحات، نقلتها وكالة «فارس»، اليوم الخميس: «استجابة للزعيم الأعلى سنوجه أشد الضربات للمعتدين».

وفي وقت سابق، شدد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، على أهمية «الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز كأداة للضغط على العدو»، متوعدًا بفتح جبهات أخرى «يفتقر العدو فيها إلى الخبرة».

وقال في بيان له: «أجرينا دراسات لفتح جبهات أخرى يفتقر العدو فيها إلى الخبرة، وسيكون عرضةً للخطر الشديد، وسيتم تفعيلها إذا استمر الوضع الحربي، وذلك بناءً على مراعاة المصالح».

وتوجه بالشكر إلى جبهات المقاومة في اليمن والعراق ولبنان، لافتًا إلى أن «تضامن مكونات جبهة المقاومة سيُسهّل الطريق للقضاء على الفتنة الصهيونية»، بحسب تعبيره.

ووجه حديثه للشعب الإيراني: «أؤكد للجميع أننا لن نتردد في الثأر لدماء شهدائكم، لقد تحقق قدر محدود من الثأر لدماء الشهداء حتى الآن، ولكن إلى حين تحقيق ذلك بالكامل، ستظل هذه القضية في صدارة أولوياتنا».

وأكمل: «سنطالب العدو بالتعويض، وإذا رفض، فسنصادر من ممتلكاته ما نراه مناسبًا، وإذا تعذر ذلك، فسندمر ما يعادل ذلك من ممتلكاته».