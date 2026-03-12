وزير الطاقة الأمريكي: قواتنا البحرية غير قادرة على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز حاليا

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الخميس، إن البحرية الأمريكية غير قادرة حاليا على مرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز، لكنه أشار إلى إمكانية توفير هذه القدرة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأضاف رايت خلال مقابلة مع قناة "سي إن بي سي"، ردا على سؤال حول قدرة البحرية الأمريكية على مرافقة ناقلة نفط عبر المضيق: "سيحدث ذلك في وقت قريب نسبيا، لكنه لا يمكن القيام به الآن. ببساطة، لأننا لسنا مستعدين".

وتابع رايت أن الموارد العسكرية الأمريكية تتركز حاليا في أماكن أخرى في خضم الحرب مع إيران.

وأوضح: "جميع أصولنا العسكرية تركز في الوقت الحالي على تدمير القدرات الهجومية الإيرانية والصناعات التحويلية التي تزودها بتلك القدرات الهجومية".

وعندما تم الضغط عليه عما إذا كان بإمكان البحرية الأمريكية البدء بمرافقة السفن عبر المضيق بحلول نهاية الشهر، أشار رايت إلى أن ذلك أمر محتمل. وقال: "أعتقد ذلك. أعتقد أن هذا هو الأرجح".

وألمح رايت إلى أن الاستعدادات جارية بالفعل، وقال إن "هذا ما يعمل عليه الجيش الأمريكي".

كما وجه وزير الطاقة رسالة للأمريكيين، قائلا إن ارتفاع أسعار البنزين الذي تدفعونه الآن هو تضحية لا بد من تقديمها، وستؤتي ثمارها في نهاية المطاف.

وقال رايت، في مقابلة مع كيت بولدوان من شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس: "إننا نقوم بإضعاف قدرة إيران على تهديد القوات الأمريكية في المنطقة، وحلفائها، وجيرانها، وأسواق الطاقة العالمية. لذا، نعم، لا بد من تحمل بعض الألم على المدى القصير لحل مشكلة طويلة الأمد"، مضيفا أن "هذه هي القيادة الحكيمة للرئيس ترامب. وهذا ما يحتاجه العالم".