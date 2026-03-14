التموين تضخ كميات كبيرة من كعك وبسكويت بمنافذها قبل العيد بأسعار مخفضة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح قائمة أسعار كعك وبسكويت العيد داخل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة للموسم وتلبية احتياجات المواطنين من منتجات العيد بأسعار مناسبة.

وأكدت الوزارة، أن طرح هذه المنتجات يأتي ضمن خطة لزيادة المعروض من كعك وبسكويت العيد عبر المنافذ التموينية، بهدف تقديم منتجات بجودة جيدة وبأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق الحرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين مع ارتفاع الطلب على هذه المنتجات خلال موسم العيد.

من جهته، قال عبد العزيز عمران مدير منفذ الشركة العامة لمخابز القاهرة، إن سعر كيلو البسكويت النشادر داخل المنافذ التابعة للوزارة يبلغ نحو 170 جنيهًا، وهو نفس السعر المقرر للكعك السادة، موضحًا أن هذه الأسعار تم تحديدها في إطار الحرص على توفير منتجات العيد بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

وأضاف عمران، أن سعر كيلو كعك الملبن يصل إلى نحو 175 جنيهًا، بينما يبلغ سعر الكعك بالمكسرات نحو 235 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن المنافذ تطرح أيضًا أنواعًا فاخرة من الكعك لتلبية مختلف أذواق المستهلكين.

وأوضح أن سعر الكعك الفاخر المصنوع بالسمن البلدي والمكسرات يبلغ نحو 300 جنيه للكيلو، في حين يصل سعر الكعك الفاخر بالسمن البلدي دون مكسرات إلى نحو 250 جنيهًا للكيلو، وهو ما يوفر خيارات متعددة أمام المواطنين بحسب احتياجاتهم وإمكاناتهم.

وأشار عمران إلى أن قائمة المنتجات تشمل أيضًا الغريبة والبيتي فور، حيث يبلغ سعر كيلو الغريبة السادة نحو 180 جنيهًا، بينما يصل سعر الغريبة باللوز إلى نحو 210 جنيهات، في حين سجل سعر البيتي فور العادي نحو 190 جنيهًا للكيلو، و220 جنيهًا للبيتي فور اللوكس والسابليه.

كما تشمل القائمة أصنافًا أخرى مثل الكوكيز والبسكويت فور بسعر يقارب 200 جنيه للكيلو، إلى جانب علب مشكلة من كعك العيد بأوزان مختلفة، حيث يبدأ سعر العلبة الكرتونية وزن كيلو من نحو 175 جنيهًا، وتصل العلب الأكبر وزنًا إلى نحو 810 جنيهات، في إطار حرص الوزارة على توفير منتجات العيد بكميات كافية وأسعار مناسبة داخل منافذها المنتشرة بالمحافظات.