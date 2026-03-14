الصحة العالمية: القيود الإسرائيلية على معبر كرم أبو سالم تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن القيود الإسرائيلية على معبر "كرم أبو سالم" تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث لم يسمح بإدخال أي أدوية أو مستلزمات طبية، واقتصر دخول الشحنات على الوقود فقط.

وقالت المنظمة، عبر موقعها الرسمي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم السبت، إن "فرقها قامت بإنزال شحنات عند المعبر، إلا أنه لم يسمح لها بجمعها، بما في ذلك نحو 50 سريرا للعناية المركزة و170 شحنة من الأدوية"، مشيرة إلى أنه وفقا للجدول الأسبوعي، لن يتم تفريغ أي إمدادات واردة عند المعبر اليوم السبت وغدا الأحد.

وأكدت أن معبر كرم أبو سالم هو المعبر الوحيد المفتوح إلى قطاع غزة منذ بدء التصعيد الإقليمي، لافتة إلى أن التواصل اليومي مع السلطات الإسرائيلية يهدف إلى السماح بدخول مزيد من الإمدادات الإنسانية الحيوية إلى القطاع لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان.