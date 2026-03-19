أشاد الفرنسي هوجو إيكيتيكي، مهاجم ليفربول، بزميله محمد صلاح، مؤكداً أنه أسطورة للريدز، معبراً عن سعادته بتسجيله الهدف رقم 50 في دوري أبطال أوروبا.

وقال إيكيتيكي في تصريحات لشبكة TNT Sports: "نستحق التواجد هنا، ونحن سعداء للغاية. قدمنا أداءً رائعًا الليلة، وكان بإمكاننا الفوز بعشرة أهداف مقابل لا شيء، لذا نتطلع الآن إلى ربع النهائي".

وأضاف: "أجرينا بعض التعديلات في شوط المباراة الثاني، وعندما سنحت لي فرصتي شعرنا بحرية أكبر. الجميع قام بعمل ممتاز وركض من أجل بعضنا البعض".

وعن زميله محمد صلاح، قال إيكيتيكي: "إنه أسطورة. أحيانًا يقول البعض إنه يمر بموسم صعب، لكنه لاعب مهم منذ سنوات. أنا سعيد جدًا بتسجيله الهدف رقم 50 له".