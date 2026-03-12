صرح نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الخميس، بأن وزارة النفط قررت الاستمرار بإنتاج النفط الخام بمستوى مليون و400 ألف برميل يومياً من أصل أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا قبل العمليات العسكرية في المنطقة.

وقال وزير النفط، في تصريح صحفي: "وضعنا خطة محكمة لإدارة المرحلة الراهنة خاصة بعد الظروف في مضيق هرمز"، لافتا إلى أن هناك "انسيابية تامة بعملية إنتاج وتجهيز المشتقات النفطية لتغطية الحاجة المحلية".

وبلغ متوسط صادرات العراق النفطية قبيل انطلاق الصراع في المنطقة 3 ملايين و600 الف برميل يوميا موزعة بواقع 3ملايين و400 من الموانئ الجنوبية شمالي الخليج و200 ألف برميل عبر جيهان التركي من حقول كردستان، فيما بلغ متوسط الانتاج 4 ملايين و273 ألف برميل يوميا وفق محددات دول أوبك وحلفائها.