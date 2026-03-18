كشفت تقارير صحفية خارجية عن تعرض ثيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني لإصابة قوية، بعد مشاركته في مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان ألفارو أربيلوا، المدير الفني لريال مدريد قد أجرى تبديلًا بين شوطي مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، بخروج ثيبو كورتوا، ونزول الحارس البديل، أندري لونين.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن إدارة ريال مدريد لديه شعور بصعوبة إصابة الحارس البلجيكي، كورتوا، إذ أظهرت الفحوصات الأولية، وجود تمزق في عضلة الفخذ الداخلية اليمنى.

وأشار التقرير إلى أن ثيبو كورتوا سيخضع لفحص نهائي غدًا، الخميس، وإذا كان التمزق كبيرًا، فإن مشاركته في الدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ستصبح غير مؤكدة.

