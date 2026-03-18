مؤلف مسلسل الكينج يرفض اعتذار محمد إمام عن مشهد الولادة: الموضوع مش مستدعي

رفض محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل "الكينج"، الاعتذار الذي تقدم به الفنان محمد عادل إمام للجمهور بعد انتقادات مشهد "الولادة"، والذي اعتبره كثيرون مهينًا في حق أطباء النساء والتوليد.

وقال العزب، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "هو الموضوع مش مستدعي اعتذار ولا حاجة، بس عشان محمد إمام متربي 3 مرات.. هو الفكرة إن في حاجة اسمها الشخصية الدرامية، وهي اللي بتتحاسب على تصرفاتها، مش الممثل ولا المؤلف ولا المخرج،لكن في قصور في الاستيعاب عند البعض، فبيتصوروا إن لما الشخصية جوه المسلسل تقول حاجة، فنطلع نهاجم".

وتابع: "يعني الشخصية جوه المسلسل قتلت وحرقت وتاجرت في السلاح وده كله عادي، لكن لما يتكلم بوعيه الشعبي غير المتعلم في مشهد، هي دي الجريمة الوحيدة المزعجة أوي؟".

وكان محمد عادل إمام قد تقدم باعتذار، وقال فيه: "لاحظت الفترة الأخيرة جدلًا على مشهد الولادة في مسلسل الكينج.. كنت حابب أوضح إني مش قصدي أقلل من مهنة عظيمة أو من الحدث نفسه.. إنتوا كبرتوا الموضوع ليه كده؟ على العموم آسف على أي سوء تفاهم".

وكان المشهد قد دارت قصته حول دخول حمزة الدباح مع زوجته هدية لغرفة العمليات لدعمها أثناء الولادة، وهناك علّق عدة تعليقات على حديث الطبيب مع زوجته أثناء الولادة، وهو ما أثار انتقادات عديدة، وعلى رأسها أن المشهد مهين لأطباء النساء والتوليد.