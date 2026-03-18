البابا تواضروس الثاني يدعو للالتزام بتوجيهات الحكومة بشأن ترشيد الطاقة والكهرباء والماء

دعا قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المصريين إلى الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء التي أصدرها اليوم لتجنب تأثير الحرب الدائرة في المنطقة حاليًا.

جاء ذلك في اجتماع الأربعاء الذي عقده قداسته مساء اليوم في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمقر البابوي بالقاهرة.

وقال قداسة البابا: "لابد أن نلتزم بكل القرارات والتوصيات التي صدرت من مجلس الوزراء بخصوص حالة التقشف لأن العالم ترتفع فيه أسعار الطاقة التي هي شريان الحياة في كل البلاد بشكل كبير.

ونوه: "لذلك لابد من ترشيد الطاقة والكهرباء والماء، كل ما تستطيع أن تستغني عنه أو تؤجله لابد أن تفعل ذلك".

وأضاف: "يجب أن ننظر إلى هذه الأمور بنظرة جدية، فوجود هذه المصادر ولو بدرجة قليلة أفضل من عدم وجودها، فهناك دول تعيش في ظلام طوال اليوم".

وأوضح: ٨٠ ٪ من البترول ومشتقاته تستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، فلنحرص على التوفير في الكهرباء ولا داعي للبهرجة والوفرة وهذا لصالح حياتنا جميعًا، مضيفا: "الله يديم علينا نعمة السلام والأمان والمحبة".



