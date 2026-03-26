إطلاق قطار ليلي جديد بين باريس وبرلين

من المقرر إطلاق خدمة قطار ليلي جديدة بين باريس وبرلين، حيث من المتوقع أن ينطلق أول قطار تشغله شركة السكك الحديدية الهولندية-البلجيكية "يوروبيان سليبر" من محطة "جار دو نور" في باريس متجها إلى العاصمة الألمانية اليوم الخميس.

وستعمل الخدمة ثلاث مرات أسبوعيا بين المدينتين، مع زمن رحلة يبلغ نحو 16 ساعة.

واعتبارا من 13 يوليو المقبل سيكون التوقف الداخلي الوحيد للقطار في ألمانيا عند محطة هامبورج-هاربورج، كما سيتوقف القطار في مونس وبروكسل ولييج.

وتتولى "يوروبيان سليبر" تشغيل مسار كانت قد أوقفته هيئة السكك الحديدية النمساوية في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب سحب الدعم الحكومي من جانب فرنسا.

وكانت تلك الخدمة، التي شغلتها الهيئة النمساوية بالتعاون مع السكك الحديدية الفرنسية "إس إن سي إف" والسكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، تمر عبر ستراسبورج وفرانكفورت وإرفورت.

وأثار إيقاف الخدمة احتجاجات كبيرة، خاصة أنه كان قد أعيد تشغيلها قبل عامين فقط. وتدخلت "يوروبيان سليبر" لاحقا لربط المدينتين.

وتدير الشركة بالفعل خدمة بين بروكسل وبراغ مرورا ببرلين.

وتشهد القطارات الليلية طلبا مرتفعا مع عودة المزيد من الناس إلى تفضيل السفر لمسافات طويلة بالقطارات وعدم انزعاجهم من طول مدة الرحلة.

ومع ذلك، لا تزال شركات السكك الحديدية المملوكة للدولة تشكو من أن هذه الخدمات غير مربحة.

ويرجع ذلك أيضا إلى أن القطارات الليلية تبقى متوقفة على المسارات الجانبية خلال النهار، في حين أن قطارا مثل "إنتر سيتي إكسبريس" يسير ذهابا وإيابا على المسار عدة مرات يوميا، ما يجعله أكثر جدوى اقتصادية.

وتقول "يوروبيان سليبر" إنها تعمل وفق نموذج ملكية تعاوني، حيث يشتري داعمو المشروع أسهما ويمولون الخدمات.



