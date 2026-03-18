 برشلونة يدمر نيوكاسل بسباعية ويعبر لربع نهائي الأبطال - بوابة الشروق
الأربعاء 18 مارس 2026 10:15 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

برشلونة يدمر نيوكاسل بسباعية ويعبر لربع نهائي الأبطال

زيـاد الميرغني
نشر في: الأربعاء 18 مارس 2026 - 10:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 مارس 2026 - 10:07 م

حقق برشلونة فوزًا كاسحًا على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 7-2، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليحجز الفريق الكتالوني مقعده في ربع النهائي.

افتتح رافينيا التسجيل مبكرًا للبارسا، قبل أن يرد نيوكاسل بثنائية عن طريق أنتوني إيلانجا، إلا أن برشلونة استعاد التقدم سريعًا عبر مارك بيرنال، ثم عزز لامين يامال النتيجة بهدف ثالث من ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، فرض الفريق الإسباني سيطرته الكاملة، حيث أضاف فيرمين لوبيز الهدف الرابع، قبل أن يسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين متتاليين، ويختتم رافينيا مهرجان الأهداف بهدف سابع.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1-1، ليتفوق برشلونة بمجموع المباراتين 8-3، ويؤكد قوته الهجومية في مشواره نحو اللقب الأوروبي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك