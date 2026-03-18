برشلونة يدمر نيوكاسل بسباعية ويعبر لربع نهائي الأبطال

حقق برشلونة فوزًا كاسحًا على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 7-2، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليحجز الفريق الكتالوني مقعده في ربع النهائي.

افتتح رافينيا التسجيل مبكرًا للبارسا، قبل أن يرد نيوكاسل بثنائية عن طريق أنتوني إيلانجا، إلا أن برشلونة استعاد التقدم سريعًا عبر مارك بيرنال، ثم عزز لامين يامال النتيجة بهدف ثالث من ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، فرض الفريق الإسباني سيطرته الكاملة، حيث أضاف فيرمين لوبيز الهدف الرابع، قبل أن يسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين متتاليين، ويختتم رافينيا مهرجان الأهداف بهدف سابع.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1-1، ليتفوق برشلونة بمجموع المباراتين 8-3، ويؤكد قوته الهجومية في مشواره نحو اللقب الأوروبي.