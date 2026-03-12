صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية إلى 651 شهيدا و1741 إصابة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الخميس، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 1 شهيد جديد، و9 إصابات.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 651 شهيدًا، و1741 إصابة، و756 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و136 شهيدًا، و171 ألفًا و839 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال عدد تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي – الخميس- خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من طائرات مروحية، في ظل استمرار الانتهاكات رغم وقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر محلي بأن طائرات الاحتلال شنّت غارتين على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أيضًا المناطق الواقعة شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع، فيما أطلقت مروحية إسرائيلية النار باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وتجدّد القصف المدفعي الإسرائيلي لاحقًا مستهدفًا شرقي مدينة غزة ومحيط مخيم البريج، في سلسلة هجمات متتابعة طالت مناطق مدنية في القطاع.