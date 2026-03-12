الحرس الثوري الإيراني: إطلاق أكثر من 10 صواريخ برؤوس حربية تزن أكثر من طن خلال الموجة 41

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الحرس الثوري الإيراني، إن الموجة 41 من عملية «الوعد الصادق 4»، استهدفت الأراضي المحتلة وقواعد أمريكية بالمنطقة.

وأشار في بيان، نقلته وكالة «فارس»، إلى إطلاق أكثر من 10 صواريخ ثقيلة من طراز «خرمشهر» متعددة الرؤوس الحربية، وصواريخ «قادر» متعددة الرؤوس الحربية، وصواريخ «خيبر شكان»، وصواريخ «فتح» فرط الصوتية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة مدمرة.

وشهدت الساعات الماضية تصعيدا غير مسبوق في الهجمات الصاروخية على إسرائيل، إذ نفذت كل من إيران وحزب الله هجمات متزامنة ومنسَّقة استهدفت مناطق واسعة في شمال إسرائيل ووسطه.

وأدت تلك الهجمات إلى دوي صفارات الإنذار وانفجارات كثيفة في القدس وتل أبيب وكريات شمونة وحيفا وصفد وبيت شان وعموم مناطق الجليل.

ولم تتوقف في معظم مناطق الشمال مع توسيع نطاقها لتشمل نحو 100 موقع، مما يوضح حجم الهجوم واستهدافه لمساحات جغرافية واسعة.

وجاءت الهجمات بالتوازي مع إطلاق صواريخ إيرانية على وسط إسرائيل، بما يشمل القدس وتل أبيب، وهو ما وصفه الخبراء بأنه «هجوم منسق ضمن تكتيك موحد».

ويشير هذا التصعيد الصاروخي المكثف إلى مرحلة جديدة في المواجهة الإسرائيلية الإيرانية اللبنانية، إذ اعتمد حزب الله وإيران على تكتيك متزامن ومدروس لاستنزاف الدفاعات الإسرائيلية وإحداث تأثير سياسي وعسكري مباشر.

ويبدو أن هذه المرحلة تمثل اختبارا لقدرات حزب الله الجديدة وقدرة إيران على إدارة النزاعات الإقليمية، في حين تواجه إسرائيل تحديات متزايدة في حماية المدنيين وإدارة عملياتها العسكرية على الجبهتين اللبنانية والإيرانية.