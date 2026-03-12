جيش الاحتلال يزعم استهداف مجمع طالقان المركزي لتطوير الأسلحة النووية في إيران

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، استهداف مجمع «طالقان» المركزي لتطوير الأسلحة النووية في إيران.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن سلاح الجو هاجم موقعًا إضافيًا ضمن البرنامج النووي الإيراني، في إطار موجات الضربات التي نُفذت في الأيام الأخيرة في طهران.

وذكر أن الموقع هو مجمع «طلقان»، الذي استخدمه النظام الإيراني لتطوير قدرات حيوية في مجال تطوير السلاح النووي، بحسب مزاعمه.

وادعى أن «الموقع استُخدم في السنوات الأخيرة لتطوير مواد متفجرة متقدمة، وإجراء تجارب حساسة في إطار مشروع أماد، وهو البرنامج السري لتطوير السلاح النووي في سنوات الألفين».

وأشار إلى أن «الجيش يعمل بشكل منهجي ضد مراكز المعرفة والبنى التحتية التي دفعت بمجال السلاح النووي الإيراني، بهدف إزالة تهديد وجودي ضد إسرائيل»، وفق ادعائه.

ولفت إلى أن «النظام الإيراني لم يتخل عن برنامجه وواصل تطوير وتعزيز القدرات المطلوبة لإنتاج سلاح نووي، على الرغم من الضربة القاسية التي تعرض لها البرنامج».

وأضاف: «️تشكل هذه الضربة طبقة إضافية في الجهد المتواصل لتجريد النظام من المكونات الأساسية المطلوبة للحصول على سلاح نووي»، بحسب تدوينته.